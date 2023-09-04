اتحاد الكرة تخلى عني.. حسن شحاتة: حزين لرغبة البعض في حذف تاريخي

قال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق لمنتخب مصر، أنه حزين للغاية بسبب عدم وجود له دور داخل الكرة المصرية، رغم تحقيق عدد كبير من الإنجازات مع الفراعنة فى الفترة من 2005 وحتي 2011، بتحقيق ثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية.

وقال حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا حزين من التجاهل خلال السنوات الأخيرة ، وأشعر أن البعض يريد أن يحذف تاريخي ويبعدني من التواجد لمساعدة الكرة المصرية، وأن أحصل على حقي بعد هذه السنوات من النجاحات الكبيرة مع منتخب مصر وجميع تجاربي.

وأضاف حسن شحاتة:" اتحاد الكرة فى السابق تخلي عني عندما رحلت عن تدريب المنتخب بدون أى سبب رغم تحقيق كل الإنجازات وجعل المنتخب فى المركز التاسع على العالم ووسط الكبار.

وأتم:" أندهش بعض الأوقات من كوني حققت هذه الإنجازات ولم أحصل على التقدير المناسب لذلك.