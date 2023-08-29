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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد يحدد موعد إقامة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

حدد مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك.

ومن المقرر، أن يقام كأس السوبر المحلي يوم 9 ديسمبر المقبل على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الاتحاد المصري للعبة قد أعلن تغريم النادي الذي يعتذر بعد تأكيد مشاركته بمبلغ 3 ملايين جنيه.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يشارك الزمالك بصفته وصيف بطل الدوري.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإماراتي والذي سيتحمل كافة تكاليف إقامة مباراة كأس السوبر، إضافة إلى قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها بطل كأس السوبر والوصيف".

الجدير بالذكر أن الأهلي توج الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، بينما توج الزمالك بلقب كأس السوبر المحلي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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