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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ركلات الترجيح تحدّد هوية بطل كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

فرض مانشستر سيتي الإنجليزي التعادل على نظيره إشبيلية الإسباني بهدف لمثله، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.


وجاء هدف إشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 25.

وتعادل إشبيلية في الدقيقة 63 عن طريق كول بالمر بضربة رأسية من متابعة لعرضية رودري، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح.


وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:


حراسة المرمى: ياسين بونو


خط الدفاع: خيسوس نافاس – لويك باد – نيمانيا جوديلج – ماركوس أكونيا


خط الوسط: خوان جوردان – إيفان راكيتيتش – أوليفر توريس


خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس – إريك لاميلا – يوسف النصيري


وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:


في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش


خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي


خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين


خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

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