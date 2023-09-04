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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن بقوة 120 وات.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Xiaom 13T Pro

Xiaom 13T Pro
Xiaom 13T Pro

ترددت شائعات قوية خلال الفترة الماضية  مفادها أن شاومي على وشك إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 13T  في الاتحاد الأوروبي يوم 1 سبتمبر وهو ما لم يحدث، ويبدو أننا سننتظر قليلا وقتا إضافيا، ومع ذلك، قام الخبير التقني Paras Guglani بتغريد ورقة المواصفات الكاملة لجهاز Xiaomi 13T Pro، على حسابه الرسمي بموقع إكس.

ووفقا لتقرير من موقع gizmochina قال إنه من المرجح أن يتم إطلاق جهاز  شاومي  13 تي في الأسواق العالمية يوم 16 سبتمبر الجاري، وقد شارك المسرب الشهير المعروف بمعلوماته الموثوقة مجموعة من صور الجهاز في منشور منفصل.

Xiaom 13T Pro

مواصفات Xiaom 13T Pro

ووفقًا لورقة المواصفات المسربة، سيتم تشغيل طراز  Xiaom 13T Pro  بمعالج من "ميدياتك" شريحة  Dimensity 9200، ويأتي مع مجموعة من خيارات الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، يوفر الاختيار بين 12 جيجابايت رام أو 16 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات مساحات تخزين متنوعة، بما في ذلك 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. 

وعلاوة على ذلك، سيكون لدى المستخدمين خياران للألوان: الإصدار الكلاسيكي الأسود الذي يتميز بظهر زجاجي مقوى، والخيار الأزرق الفاتح بملمس يشبه الجلد.

ويتميز الجهاز بشاشة عرض نوعها OLED مذهلة بدقة ووضح 1.5K، مع معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM سلس يبلغ 2880 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي على دعم HDR 10+.

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ويأتي الموبايل مع إعداد كاميرات رائع لمحبي التصوير الفوتوغرافي متعدد الاستخدامات، والذي يتضمن عدسة رئيسية من سوني Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل فتحة (f/1.9) مع ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وعدسة أخرى نوع Omnivision OV138 فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.2، وعدسة Omnivision بدقة 50 ميجابكسل مستشعر OVSOD المقربة. بالنسبة لصور السيلفي، ستحتوي على كاميرا أمامية عدسة Sony IMX596 بدقة 20 ميجابكسل.

ويحمل Xiaomi 13T Pro شهادة IP68، أي أنه مقاوم للماء والغبار. وأخيرًا، سيحزم الجهاز وحدة خلية بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

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