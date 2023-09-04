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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك الفئة المتوسطة .. شاومي تتصدر قائمة الأعلى أداء بهاتف Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12 Turbo

 

كشفت منصة AnTuTu المعيارية عن هواتفها الذكية الرائدة الأفضل أداءً في أغسطس 2023، ويتصدر OnePlus Ace 2 Pro القائمة، وإليك في السطور التالية الآن لأفضل 10 هواتف ذكية متوسطة المدى من حيث الأداء لشهر أغسطس وفقًا لموقع AnTuTu.

أفضل 10 هواتف ذكية متوسطة 

على الرغم من أننا في شهر أغسطس، إلا أن هاتف  شاومي  Redmi Note 12 Turbo، الذي تم طرحه للمرة الأولى في مارس الفائت، لا يزال يتصدر تصنيفات أداء AnTuTu للهواتف متوسطة المدى.

Redmi Note 12 Turbo

حققت شاومي نتيجة مبهرة من خلال هاتفه " شاومي  ريدمي نوت 12 تربو" مع بلوغه 1,148,376 نقطة، بفارق طفيف عن هاتف ريلمي Realme GT Neo 5 SE، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 1,146,607 نقطة. والجدير بالذكر أن كلا هذين الهاتفين يعملان من خلال معالجات "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 7+ Gen 2 SoC، مما يجعلهما الجهازين الوحيدين في القائمة التي تتميز بهذا المعالج، وهما أيضا الأعلى أداءً.

وبالنظر إلى أن هذه الأجهزة تتجاوز علامة المليون نقطة في قياسات الأداء والكفاءة وتطرح في الأسواق بأسعار تبدأ بحوالي 250 دولارًا (Note 12 Turbo) و290 دولارًا بالنسبة لـ ريلمي (GT Neo 5 SE)، فإن ذلك يجعل الفئة المتوسطة من الهواتف شبيهة إلى حد كبير من الهواتف الرائدة التي تأتي ببطاقات سعرية باهظة.

الجدير بالملاحظة أن خارج الصين، تبيع شركة شاومي هاتف Redmi 12 Turbo باسم مختلف وتجعله من عائلة موبايلات "بوكو" ويحمل اسم تجاري Poco F5.

المركز الثالث في الأعلى أداء للفئة المتوسطة يذهب إلى iQOO Neo 7 SE من شركة "فيفو" المجهز بمعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 8200 الحاصل على 949742 نقطة متفوقا على هاتف “فيفو” Vivo S17 Pro الذي يحتل المركز الرابع برصيد 944329 نقطة. 

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تنتمي المراكز الأخرى في القائمة على أجهزة مثل  Reno 10 Pro، و Redmi Note 12T Pro، وRedmi K60E، وXiaomi Civi 3، وOnePlus Ace Racing، وOnePlus Ace. يتم تشغيل جميع هذه الأجهزة بواسطة شرائح سلسلة Dimension 8200 و8100.

في الوقت الحالي، من الواضح جدا أن الهواتف الذكية المتوسطة التي تأتي مع معالجات "كوالكوم" وشريحة  Snapdragon 7+ Gen 2 تتمتع بميزة كبيرة على نظيراتها متوسطة المدى التي تستخدم معالجات Dimensity من ميدياتك MediaTek. ومع ذلك، هناك تكهنات تشير إلى أن "ميدياتك" بصدد تطوير مجموعة شرائح Dimensity 8300، والتي يقال إنها تتضمن وحدة معالجة الرسوميات Mali G52 MC6 الجديدة.

شاومي Redmi Redmi Note 12 Turbo Realme GT Neo 5 SE ريلمي كوالكوم Snapdragon فيفو بوكو Poco F5 الصين

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