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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصومات موسم الدراسة.. خصم 24 % على موبايل شاومي Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi Redmi 12C

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

Xiaomi Redmi 12C

ومن ضمن العروض القوية على إحدى مواقع التجارية الإلكترونية، خصم 25 % على هاتف  "شاومي  ريدمي 12 سي"  بشريحتين اتصال SIM متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 4,550 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 64 جيجا بايت روم، ويدعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

مواصفات Xiaomi Redmi 12C

ويحتوي هاتف "شاومي  ريدمي 12 سي" على شاشة عرض نوع LCD مقاس 6.71 بوصة، دقة وضوح 720x1650 بكسل مع كثافة بكسلات 268 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 82.6%  مع درجة سطوع قصوى 500 شمعة لكل متر مربع.

Xiaomi Redmi 12C

ويتم تشغيل هاتف "شاومي  ريدمي 12 سي" من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك " شريحة Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2  جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A75 وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك Mali-G52 MC2 ، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام و سعة تخزين 64 جيجابايت روم تقنية eMMC 5.1، ويدعم وجود بطاقة microSDXC لزيادة مساحة التخزين على الهاتف.

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ويحزم هاتف "شاومي ريدمي 12 سي" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13، الوزن الإجمالي للهاتف 192 جرام ودرجة السمك 8.8 ملم، بينما الطول 168.8 ملم والعرض 76.4 ملم.

ويأتي هاتف "شاومي ريدمي 12 سي" بإعداد كاميرات مزدوج في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 والكاميرا الثانية فائقة للعمق بدقة 0.08 ميجابكسل مع تقنية HDR و التصوير البانورامي  والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

وبالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجمها f/2.2 بها  إمكانية تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابكسل مع 30 إطار في الثانية.

ويأتي هاتف "شاومي ريدمي 12 سي" بعدة مستشعرات منها البوصلة والتسارع كما نجد من أهم وسائل الحماية والأمان مستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل. يدعم اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, BDS, GALILEO

موبايل شاومي Redmi 12C Xiaomi Redmi 12C شاومي ريدمي 12 سي

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