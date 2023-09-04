عملية جراحية.. تعرف على الحالة الصحية للشيف التركي بوراك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للشيف بوراك وهو داخل إحدى المُستشفيات بوزن قليل نسبياً، وهو ما آثار قلق محبيه ومتابعيه على حالته الصحية، وانهالت آلاف التعليقات التي تمنت له الشفاء العاجل.

ونشر الشيف بوراك صورة عبر صفحته الرسمية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام» وظهر فيها بملابس المستشفى وجالسا على سرير بغرفة في مستشفى، وعلق: «فحص طبي سريع»،

التهاب الزائدة الدودية

وقالت تقارير صحفية إن بوراك عانى في وقت سابق من التهاب الزائدة الدودية وهو الأمر الذي استدعى استئصالها داخل إحدى المُستشفيات التركية.



وجه الشيف التركي بوراك رسالة شكر إلى جمهوره، حيث شارك متابعيه بصورة له من المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية.



وكتب على الصورة: “لقد أجريت عملية جراحية صغيرة، شكرا جزيلا لكم و على دعواتكم الجميلة، بارك الله فيكم.. شكرًا لكم على كل رسائل الدعم التي جعلتني أتحسن كثيرا .



وأوضح صديق بوراك، أن الشيف التركي بحالة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض كما ادعى البعض، وأنه في الوقت الحالي يزاول مهنته ويشرف على مطاعمه بتركيا.