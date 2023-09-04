على هامش أول قمة إفريقية للمناخ.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لنظيره الكيني

استقبل الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

حضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا.

رسالة من السيسي إلى نظيره الكيني

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، إلى الرئيس وليام روتو، مؤكدا تطلع الرئيس لاستقبال الرئيس روتو فى مصر فى أقرب فرصة ممكنة.

وأشاد مدبولي بالزخم الحالي فى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتى سوف تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال فى البلدين على هامش أعمال القمة.

وأثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني فى مدينة نيروبى، موجهاً التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة.

رئيس كينيا يعرب عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة مع السيسى

من جانبه، أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التى تجمعه بالرئيس السيسى، مؤكداً اهتمامه بالتشاور المنتظم مع سيادته حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه الرئيس الكينى بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى فى اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ، وكذا على التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر Cop27، فى إطار التحضير للقمة. كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التى تطرحها كينيا فى إطار جهود دعم العمل المناخى الدولى.

وحول الدعوة التى تلقاها لزيارة مصر، أعرب روتو عن تطلعه لتلبية الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل استكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا