كلمة حق السيسي_أحق يحتاج تويتر.. والمصريون: ‏نجدد العهد والوعد لاستكمال الإنجازات

تصدر هاشتاج #كلمة حق السيسي_أحق موقع التواصل الاجتماعي تويتر وطالب المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشوار والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.



وجاءت التعليقات كالآتي..



السيسي عزيز مصر

‏نجدد العهد و الوعد لعزيز مصر 🇪🇬

بدأنا فى بناء البلد وهنكمل مع رئيسنا اللى مش هنشوف زيه الا بعد قرن .

السيسى فرصة ومش هنسيبه الا لما يكمل كل اهدافه واحلامه، احنا هنعصره علشان يعمر بلدنا اكتر واكتر.

دا فرصة ومش هنشوف زيه الا بعد عشرات السنين واكتر.

ربنا يحميك وينصرك على من يعاديك ويجعل خير مصر يزيد على ايديك🤲