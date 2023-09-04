السيسي يحقق حلم أهالي سيناء| "صدى البلد" يشارك احتفالية القوات المسلحة لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية

سيناء، الأرض المقدسة، تلك الأرض التي تجلى عليها رب العزة وأقسم بها، مر الأنبياء عليها، وزادها الله قدسية على قدسيتها، فهي الأرض المُباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري، كما أنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته، فهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا وبين الشرق والغرب.

موقع سيناء الجغرافي جعلها مطمعا وهدفًا للجميع، إلا أنها كانت عصية، قوية في الدفاع عن أرضها وترابها المقدس، ضحى من أجلها عشرات الآلاف على مدار التاريخ لحمايتها وصونها من المخططات والمؤامرات التي تُحاك ضدها بصفة مستمرة.

ونتيجة الأحداث التي وقعت في مصر عام 2011، وما صاحبها من مظاهر الفوضى المدمرة التي طالت العديد من دول المنطقة، منها تنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المسلحة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، حاول البعض أن يستغل التحديات الأمنية التي واجهت مصر في هذه الفترة وأن يعلن سيناء منطقة خارج سيطرة الدولة، إلا أن إرادة المصريين كانت أقوى.

احتفالية القوات المسلحة

ولم تنسَ الدولة المصرية يومًا من الأيام التضحيات التي قدمها أهالي سيناء للحفاظ على أرض الفيروز خلال مواجهتهم للإرهاب الذي حدث في الـ 10 سنوات الماضية كتفًا بكتف مع القوات المسلحة والشرطة، انتهى بانتصار إرادة المصريين عليه بفضل جهود وتضحيات الشرفاء من هذا الوطن.

ولأن التنمية هي الخيار الإستراتيجي لمنع أي محاولة مُستقبلية تهديد أرض الفيروز، وضعت القيادة السياسية تنمية سيناء على رأس الأوليات منذ أن انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 من أجل تحقيق تنمية شاملة متكاملة تستحقها أرض الفيروز.

احتفالية القوات المسلحة

تنمية سيناء

ففي الفترة منذ عام 2013 حتى الوقت الحالي، شهدت شبه جزيرة سيناء كمًّا هائلا من المشروعات التنموية في كافة المجالات وقد تنوعت من شبكات طرق وأنفاق ومحطات كهرباء وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، كما شملت التنمية خطوطا لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، كذلك إنشاء مناطق صناعة واستصلاح أراضٍ زراعية.

التنمية التي شهدتها سيناء مؤخرًا تمت في ظل مكافحة الدولة المصرية الإرهاب الذي تواجد على أرض الفيروز الذي كان يحاول أن يعيق التنمية، إلا أن إرادة المصريين كانت أقوى من مخططات الإرهاب الخبيثة.

تملك الأراضي الزراعية بحق الانتفاع

ولأن الدولة المصرية وقيادتها لا ينسون مواقف أهالي سيناء المُشرفة ووقوفهم مع الدولة أثناء فترة مكافحة الإرهاب، نظمت القوات المسلحة احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء وذلك في مقر القيادة الموحدة لشرق القناة.

احتفالية القوات المسلحة

الاحتفالية الكبرى التي نظمتها القوات المسلحة التي تتوافق مع مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر حضرها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومُحافظو السويس وبورسيعيد والإسماعيلة واللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية ورئيس جهاز تنمية سيناء وقيادات القوات المسلحة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وعدد من وسائل الإعلام.

وخلال الاحتفالية التي حضرها “صدى البلد”، تم تسليم 300 عقد مؤمن للأراضي على أهالي سيناء كمرحلة أولى من أصل 1260 عقدا، بخلاف ما سبق تسليمه قبل ذلك 1037 عقدا، وسيتم تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن لتمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة منها:

الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي

ضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري

تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائه

احتفالية القوات المسلحة

قائد قوات شرق القناة

قال اللواء أركان حرب عاصم جمعة قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن هناك إرادة حقيقية من قبل القيادة السياسية لتنمية سيناء وتقوم كافة أجهزة الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات لخدمة المواطن السيناوي.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية توزيع العقود المؤمنة أن حجم المشروعات التي تنفذ في سيناء هى تتويجًا للأمن والاستقرار الذى تحقق على أرض الفيروز، بعد معركة كبرى خاضتها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية التي كانت تريد الخراب والتدمير لسيناء.

وقدم قائد قوات شرق القناة التحية والتقدير والاعتزاز لشهداء القوات المسلحة والشرطة التي ارتوت دمائهم الأرض المباركة.

وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنمية سيناء تأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية والحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة تستهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات للأهالي.

"القصير" شدد على أن ما شهدتهُ سيناء خلال الـ 10 سنوات الماضية من تنمية مُتكاملة لم يحدث من قبل، منوهًا أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء في إطار إستراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء.

احتفالية القوات المسلحة

750 مليار جنيه

كشف وزير الزراعة، عن أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء مستعرضًا بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذى يستهدف استصلاح واستزراع 500 ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار للسيد القصير إلى أن تنمية 500 ألف فدان لم يكن يحدث إلا من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى كمحطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم ومحطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي.

وتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة والذي تجاوز تكلفته 6 مليارات جنيه لإنشاء 17 تجمع زراعي مُتكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضاً.

كذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها مركزين في شمال سيناء ومركز في جنوب سيناء لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه، كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي للأهالي سيناء اللأولى بالرعاية.

"القصير" وعد أنه سوف يتم توجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم للأهالي في شمال سيناء وتزويد المحافظة بـ 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة تناسب مع البيئة الزراعية بها، كذلك الإسراع من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 ألف فدان تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية والاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

احتفالية القوات المسلحة

مستشار الرئيس

من جهته، قال اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الدائية لتنمية سيناء أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة تنمية سيناء وفق مخطط شامل ومتكامل يُحقق التنمية الحقيقية للأهالي وربط تلك المشروعات التنموية بباقي المشروعات التي تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر.

وكشف اللواء حسن عبد الشافي خلال كلمته في الاحتفالية أن الدولة قامت بطرح 90 ألف فدان حق انتقاع لأهالي سيناء؛ مشيرًا أن هناك 352 ألف فدان حاليًا جاهزين للزراعة في سيناء.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية أن هناك 14700 مواطن تقدموا لتقنين أوضاعهم مع الدولة؛ مطالبًا المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم خلال الشهر الحالي.

المواطنين يتحدثون لـ"صدى البلد"

شارك "صدى البلد" احتفال المواطنين بحصولهم على العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء؛ والذين وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الخاص بتنمية سيناء وتملكهم للأراضي.

من جهتهُ؛ وجه الشيخ صلاح سالم أحد مشايخ سيناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق الحلم السيناوي الذي طال انتظاره وهو تملك الأراضي الزراعية بنظام حق الانتفاع.

وأضاف خلال حديثه لصدى البلد أن المواطن السيناوي ظل لأكثر من 40 عامًا عن حل لمشكلة الأراضي لكن القيادة السياسية كان لها القرار الحاسم تجاه هذا الموضوع.

احتفالية القوات المسلحة

في ذات السياق؛ قال الشيخ سليم أبو سليمان أن المواطن السيناوي لمس بصدق جهود القيادة السياسية والحكومة فيما يخص تنمية سيناء؛ موضحًا أن العقود التي تم استلامها تتويجًا وتأكيدًا أن المواطن السيناوي هو جزء أصيل من نبت الشعب المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد أن كل محاولات الفتن التي يحاول البعض زرعها بين المواطن السيناوي والدولة هي غير صحيحة وأن ما حدث من تسليم العقود هو رد عملي على تلك الأكاذيب التي يروج لها أصحاب المصالح والأجندات.

والتقى صدى البلد الشيخ فريج سالم من قبيلة الحويطات بجنوب سيناء الذي وجه الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا القرار والخطوة التاريخية تجاه أبناء سيناء الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ عن الشعب المصري.

وأكد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن حصوله على عقد التمليك حدث تاريخي، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه إحداث استقرار وراحة نفسية كبيرة ، يتبعها عمل جاد للمزيد من الانتاج وتوريد الفاكهة والخضروات إلى القاهرة.

احتفالية القوات المسلحة

وقال الشيخ سليمة سليمان أبو صيام من قبيلة البلابة بمركز بئر العبد شمال سيناء، إن الأرض التي حصل عليها كانت عبر المزاد العلني في ٢٠١٧ توقفت مراحل التسليم بسبب الحرب على الإرهاب.

وأوضح في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة وانتهاء الإرهاب من سيناء، بدأت عملية تسليم عقود الأرض مجددا؛ حيث توجد المياه والكهرباء التي يتم استخدامها في عملية الزراعة.