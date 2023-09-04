حمزة علاء: المنافسة في الأهلي صعبة للغاية.. وأشكر الجماهير على المساندة

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا له فوائد عديدة، مشيرًا إلى أن علاقته رائعة بجميع زملائه في الفريق الذين دعموه بقوة خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر للجماهير التي ساندته بقوة مؤخرًا.

وقال حمزة: «المنافسة في حراسة مرمى الأهلي، صعبة للغاية في ظل وجود حراس كبار مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ولكن المنافسة دائمًا لمصلحة الفريق، والجميع يريد إثبات جدارته، من أجل المشاركة والحصول على فرصة اللعب».

وأضاف: «شاركت مع المنتخب الأوليمبي رغم عدم ظهوري مع الأهلي، وظهوري بمستوى جيد كان توفيقا كبيرا من عند الله، ودعاء والدتي لي بصفة مستمرة، وردود الأفعال الإيجابية أسعدتني كثيرًا، خصوصًا أن النتائج بالنسبة لنا لم تكن متوقعة بالوصول للنهائي، والجميع كان فخور باللاعبين وصعودنا للأولمبياد».

وواصل: «حصلت على دعم كبير من جميع اللاعبين في الأهلي والمنتخب الأوليمبي، حتى بعد الهدف الذي سجله منتخب المغرب من خطأ وارد في كرة القدم، ودائمًا أجتهد وأسعى لتقديم مستوى طيب، وأتمنى المشاركة في الأولمبياد، أما قرار الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن يرجع إلى الجهاز الفني وعلينا كلاعبين أن ندعمه لأنه سيكون لمصلحة المنتخب».

وزاد: «كنت ألعب كرة يد في نادي هليوبوليس وفي نفس الوقت حارس مرمى كرة القدم حتى عام 2015، ولكن بعد ذلك اخترت تكملة مسيرتي كحارس مرمى في كرة القدم، خصوصًا أن عائلتي كلها تعشق الكرة لذلك القرار كان من الأسرة بالكامل، وأتمنى المشاركة مع الأهلي وإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة».

حمزة علاء يتحدث علاقته بلاعبي الأهلي



وتابع حمزة علاء قائلا: «علاقتي رائعة بكل زملائي في الأهلي وكلها احترام ومحبة، وأشكرهم على دعمهم لي طوال الفترة الماضية، وأتمنى ظهوري بمستوى طيب مع الفريق، وسبق وشاركت في بطولة كأس الرابطة خلال وجود بيتسو موسيماني وظهرت بمستوى جيد، وأتمنى أن تتكرر الفرصة مستقبلا».

وحول طموحاته في الموسم الجديد، قال حارس الأهلي: «أحلامي مع الأهلي أن نقدم موسما أفضل من الموسم الماضي، بعدما توجنا بكل الألقاب لكن نريد حصد المزيد، وأيضا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، أما مثلي الأعلى محليًا محمد الشناوي وأحمد شوبير وثابت البطل وإكرامي الشحات وكلهم حراس كبار، أما عالميًا مانويل نوير وتيرشتيجن هم بالنسبة لي الأفضل».

وأكد: «كل مدرب تدربت معه في قطاع الناشئين كان له فضل عليّ خصوصًا محمد شرف وعصام صلاح وياسر محمدين، والكابتن إكرامي ساندني بقوة وكان وراء تصعيدي للفريق الأول، وكذلك الكابتن إبراهيم رياض، الذي دعمني كثيرًا والكلام لن يوفيه حقه، وأشكر جميع المدربين على وقوفهم بجانبي، وعلاقتي جيدة مع مارسيل كولر وميشيل يانكون، وأتمنى أن أحظى بثقة الثنائي في المشاركة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «معسكر الأهلي في النمسا له فوائد معنوية، بجانب البدنية والفنية، ويساهم في تجمع اللاعبين والقرب من بعضهم، وهي أمور هامة بالنسبة لأي فريق، والموسم الماضي حققنا 5 ألقاب، وإن شاء الله الموسم الجديد نفوز بـ6 بطولات».

وختم حديثه قائلا: «أشكر جماهير النادي الأهلي على وقوفهم بجواري ومساندتهم المستمرة لي، ولمست ذلك خلال بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية، وتلقيت رسائل رائعة عبر حساباتي على فيس بوك وإنستجرام، ونتمنى أن نواصل إسعادهم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة».

