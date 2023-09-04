للالتحاق بمنتخب تونس.. علي معلول يغادر معسكر الأهلي في النمسا

أعلن الإعلامي احمد حسن عن مغادرة الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي معسكر الفريق الأحمر الحالي في النمسا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"معلول يغادر معسكر الأهلي في النمسا من أجل الالتحاق بمنتخب تونس".

كان علي معلول قد تلقى استدعاءً من منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلكاستعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.