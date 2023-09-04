ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

اقترب النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقة هجومية أجنبية في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يستهدف تعزيز هجومه

ويسعى نادي الأهلي جاهدًا لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابةً لرغبة المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، الذي يستعد لبداية الموسم الجديد.

جوستافو سوزا خارج حسابات الأهلي

وتبيَّن أن اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، الذي كان يلعب لفريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، قد تم استبعاده من حسابات الفريق الأحمر. وذلك جاء بعد رفض ناديه الكوري التخلي عن خدماته.

جاكسون موليكا أيضًا خارج حسابات الأهلي

من ناحية أخرى، ابتعد اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، الذي كان يلعب لفريق بشكتاش التركي، عن حسابات النادي الأهلي.

ويُذكر أن هذا القرار جاء نتيجة مطالب مادية عالية من نادي بشكتاش، حيث يسعى النادي التركي لبيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

التأكيد على التعاقد مع مهاجم أجنبي

وأكد مصدر داخل نادي الأهلي، أنه تم حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي. ورغم ذلك، لا يزال هناك تحفظ بشأن الكشف عن اسم اللاعب. ومن المتوقع أن ينضم هذا اللاعب إلى صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الإفريقي للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي في 8 مرات قبل ذلك

الإعلان الرسمي قريبًا

وفي الختام، أكد مصدر النادي الأهلي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع لاعب من الجنسية البرازيلية لتعزيز صفوف الفريق. وعلى الرغم من عدم الكشف عن اسم اللاعب حتى الآن، إلا أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عنه قريبًا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في منافسات الموسم المقبل.