خلال اجتماعه مع الخطيب.. طلب مفاجئ من كولر بشأن مهاجم الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، لمناقشة ملف صفقة المهاجم الجديد.

وقال شوبير ، عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: " حدث اجتماع بين كولر والكابتن محمود الخطيب بشأن ملف مهاجم الأهلي الجديد، وتم عرض بعض الأسماء على المدرب مع إمكانية رفع السعر المحدد لضم مهاجم جديد".

وأضاف: " كولر قال للخطيب أتركني أنظر في العناصر الموجودة في الفريق أولا، ثم أخبرك قبل يناير إذا كنت أريد ضم مهاجم جديد أو لا".

واختتم: " الأهلي رمى الكرة في ملعب كرلر، والقرار أصبح في يد المدرب، وهو معجب للغاية بشأن بقدرات صلاح محسن مع وجود كهربا أيضا، مع العلم أن كهربا سيغيب أول 6 مباريات في الموسم بسبب الإيقاف".