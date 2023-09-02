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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

كاف
كاف

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي، اليوم السبت، بالعاصمة  المصرية القاهرة.

وتقام القرعة في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر منصات الاتحاد الإفريقي  لكرة القدم “كاف”، وقناة أون تايم سبورتس.

وتعتبر بطولة دوري السوبر الإفريقي أو( دوري إفريقيا لكرة القدم) كما أطلق عليها كاف “مؤخرا”  شراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستجمع النسخة الأولى من المنافسة، 8 من أشهر الأندية الإفريقية، وأكثرها نجاحا من المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث، والمتمثلة في منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والجنوب الشرقي.

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الأندية التي تمثل منطقة الشمال هي النادي الأهلي المصري، الترجي الرياضي التونسي، الوداد الرياضي البيضاوي المغربي.

يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من نادي إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي.

كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بتروليوس لواندا الإنجولي، سيمبا التنزاني .

يتم تنظيم رزنامة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي على أساس خوض مباراة داخل الديار، ومباراة خارجها، وستبدأ المنافسة بالدور ربع النهائي، يليه الدور نصف النهائي والنهائي، حيث ستقام المباريات ذهابا وإيابا.

ستقام هذه النسخة الأولى التاريخية من دوري إفريقيا كرة القدم، على مدار 4 أسابيع، مع حفل الافتتاح، وستجرى المباراة الأولى، يوم 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

سيقام الدور نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2023.

كما ستقام مباراتا النهائي، التي ستحدد المتوج بلقب النسخة الأولى من منافسة دوري إفريقيا لكرة القدم (AFL) ، يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

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