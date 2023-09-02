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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره خيتافي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة

 

وتقام مباراة في تمام الخامسة والربع مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و Max Sport 4 HD و LaLiga TV Bar.

 

ريال مدريد ضد خيتافي

 

يستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة انطلاقته المثالية في الليجا بتحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام خيتافي وتأمين الصدارة.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات على حساب أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيجو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران.
خط الدفاع: كارفاخال - ألابا، ناتشو - أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارثيا - روديجر.
خط الوسط: بيلينجهام - كروس -  مودريتش، كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - نيكو باث.
خط الهجوم: رودريجو -  خوسيلو - جونزالو - إبراهيم دياز.

على الجانب الآخر، يطمح خيتافي في تعطيل انطلاقة الملكي المثالية بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني ريال مدريد وخيتافي موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة

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