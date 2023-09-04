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رئيس التحرير
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بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الخطيب وسيد عبد الحفيظ
الخطيب وسيد عبد الحفيظ

يسعي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلي احتواء غضب حسام غالي عضو مجلس ادارة القلعة الحمراء بعد غيابه عن حفل التتويج بالبطولات المحلية والقارية. 

وتحدث الإعلامي محمد فاروق, أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كلف عضو مجلس الإدارة حسام غالي بتمثيل النادي الأحمر في قرعة كأس العالم للأندية في السعودية والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في جدة.
وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية : جاء ذلك من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاحتواء غضب حسام غالي عضو مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة الذي دخل في صدام مع زملائه بالمجلس.
وتابع: يأتى ذلك بسبب رغبة حسام غالي في إعارة إمام عاشور بسبب رفض بعض رموز النادي التعاقد مع لاعب ميتلاند الدنماركي وعلى رأسهم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.
وأضاف: غاب حسام غالي عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير وكذلك حفل تتويج الفريق الرياضية بالبطولات فيما يسمى بالموسم الذهبي بالقلعة الحمراء مما أثار الجدل حول غيابه".

صدى البلد يستعرض أزمات حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة. 

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صدام قوي بين حسام غالي وإدارة الأهلي

 

نشبت أزمة كبيرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب إمام عاشور المنتقل حديثا من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي.
بدأت الأزمة عندما طلب حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اعارة إمام عاشور فى ميركاتو الصيف.
وتمسك حسام غالي بإعارة إمام عاشور لأحد الأندية حيث يري ضرورة خروجه على سبيل الإعارة بعد الأصوات المعارضة للصفقة داخل النادي الأهلي وفى مقدمتها حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق. 
الأمر الذى قوبل بالرفض داخل مجلس الإدارة وحدوث صدام بين حسام غالي وأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه حسام غالى غاب عن حفل التتويج بالبطولات بسبب الصدام بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة داخل النادي الأهلي.

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بيبو يطالب باقصاء الكابيتانو 

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجه طلبًا مهمًا إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الماضية قبل بدء معسكر الفريق القادم للموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية : "طلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من الخطيب منحه كافة الصلاحيات التي تم منحها إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء - الشهير بفيجو - داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حتى ينجح في مهمته والسيطرة على غرفة خلع الملابس في الأهلي في مهمته الجديدة".

وتابع: "طلب بيبو من رئيس النادي الأهلي عدم تدخل أي أفراد من لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة في عمله وإبعاد حسام غالي عضو مجلس الإدارة عن طبيعة عمله في القلعة الحمراء وأن يكون هو – أي الخطيب – المشرف الوحيد فقط على فريق الكرة بالنادي الأهلي".

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أزمة غالي وسيد عبد الحفيظ 

نشبت أزمة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التخطيط.

وحدثت مشادة بين سيد عبد الحفيظ والكابيتانو حسام غالي في أحد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي، بعدما رفض عبد الحفيظ حضور غالي تدريبات الفريق والتدخل في الشئون الإدارية للفريق.

وعلى إثر المشادة توعد حسام غالي برحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي، واستقر داخل لجنة التخطيط بضرورة تحجيم دور سيد عبد الحفيظ مع تحجيم ظهوره الإعلامي خلال الموسم الحالي.

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الأهلي يتحفظ على صديق حسام غالي

 

تقدم حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي باقتراح يتضمن تولي محمد فضل نجم القلعة الحمراء السابق منصب مدير التعاقدات بشركة الاهلي لكرة القدم.

واستند حسام غالي فى ترشيحه تولى محمد فضل منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي الي الاستفادة من خبراته باعتباره أحد الكوادر الإدارية المتميزة.

من جانبه تحفظ مجلس إدارة النادي الأهلي على ترشيح حسام غالي لصديقه محمد فضل لتولى ملف التعاقدات نظرا لمواقف فضل السابقة تجاه القلعة الحمراء.

 

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