الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دور غير معلن.. زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت طائرات إيرانية مسيرة بالشرق الأوسط

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دور غير معلن لبلاده في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن خبراء عسكريين أوكرانيين شاركوا في إسقاط طائرات مسيّرة إيرانية في عدة دول بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت عشرات المتخصصين في مواجهة الطائرات بدون طيار إلى ما لا يقل عن أربع دول في الشرق الأوسط، وذلك عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والتي أعقبها رد عبر هجمات مكثفة باستخدام المسيّرات.

دعم عملي وليس تدريبًا

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه المهمة لم تكن مجرد تدريب أو مناورات، بل مشاركة فعلية في عمليات دفاع جوي، مشيرًا إلى أن الفرق الأوكرانية ساعدت في تشغيل أنظمة اعتراض حديثة أثبتت فعاليتها.

وقال: “هل قمنا بإسقاط هذه الطائرات؟ نعم. هل كان ذلك في دولة واحدة؟ لا، بل في عدة دول”، في إشارة إلى انتشار هذا الدعم في أكثر من ساحة إقليمية.

استهداف مسيرات "شاهد"

وأضاف زيلينسكي أن العمليات ركزت على إسقاط طائرات “شاهد” الإيرانية، وهي من أبرز الأسلحة التي تستخدمها طهران في هجماتها، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن الوحدات الأوكرانية ستبقى في المنطقة حتى بعد إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعكس أهمية الدور الأوكراني المتنامي في الأمن الإقليمي.

في المقابل، أوضح زيلينسكي أن هذا الدعم لن يكون دون مقابل، حيث ستحصل كييف على مزايا متعددة، تشمل:

  1. أنظمة اعتراض لتعزيز حماية البنية التحتية للطاقة
  2. ترتيبات مالية
  3. وربما إمدادات نفطية.

وتعكس هذه التصريحات تحولًا لافتًا في دور أوكرانيا، من دولة تركز على الدفاع عن أراضيها في مواجهة روسيا، إلى فاعل أمني يقدم خبراته العسكرية خارج حدوده، خاصة في مجال مواجهة الطائرات المسيرة.

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

