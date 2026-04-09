بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة تُدعى إيمان محمد حميدة، حصلت خلالها على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، قسم الفقه، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وشهدت مناقشة الرسالة موقفا إنسانيا مؤثرا، حيث انهار والد الباحثة بالبكاء أثناء حديث ابنته عنه أمام لجنة المناقشة والحضور.

ووجهت الباحثة رسالة شكر وامتنان لوالدها قائلة: "إلى أبي الغالي الذي علّمني كيف أمسك القلم وكيف أخطو به أول حرف في طريق العلم، وكيف أقرأ الكلمة، وإلى من غرس في نفسي حب العلم، فكان لي سندًا وملهمًا وقدوة لا تميل".

وتأثر الحضور باللحظة التي سيطرت فيها المشاعر خلال حديث الباحثة عن والدها ودوره في رحلتها العلمية.