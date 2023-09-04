قاهر إفريقيا| سيمبا التنزاني واتحاد العاصمة يعلنان التحدي قبل مواجهة الأهلي قاريا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحديات كبيرة من منافسيه في دوري السوبر الإفريقي ومباراة كأس السوبر القاري خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويصطدم النادي الأهلي بمنافسه نادي سيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وتُشارك أندية الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي، في البطولة.

فيما يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر الجاري في السعودية.

الأجهزة الفنية في نادي سيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري رفعا راية التحدي في وجه النادي الأهلي على المستوي القاري.

بن شيخة يتحدى الأهلي



أكد عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري أن فريقه لن يكون لقمة سهلة أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

قال عبد الحق بن شيخة في تصريحات له : النادي الأهلي غني عن التعريف ومرشح للفوز، ولكننا لن نكون لقمة سهلة.

أضاف: النادي الأهلي هو المرشح للفوز في مباراة السوبر الإفريقي نظرًا لبطولاته لكن تعلمنا في كرة القدم أن كل شيء ممكن.

استطرد: أنا قلت ذلك احترامًا لسمعة النادي واحترامًا للشعب المصري وجماهير النادي الأهلي.

سيمبا يتحدي الأهلي

أطلق أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني تصريحات نارية قبل مواجهة النادي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني على النحو التالي:

قال المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني في تصريحات تليفزيونية: سعداء بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي وأن نكون جزء من هذه البطولة

أضاف المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني : قادرون على إقصاء الأهلي من دوري السوبر الإفريقي وسنحضر إلي القاهرة لتحقيق هدفنا

تابع أحمد علي : نادي سيمبا التنزاني بات من أفضل أندية القارة الإفريقية بدليل تواجدنا في دوري السوبر الإفريقي

استطرد المتحدث الرسمي سيمبا التنزاني : مباراتنا أمام الأهلي بالنسبة لنا تسويقية من الدرجة الاولي والنادي الأهلي نموذج يحتذي به بين كل أندية إفريقيا وهو مثلنا الأعلى ومباراة الأهلي ستكون في حضور 60 الف متفرج لدعم سيمبا.

وزاد المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني : منافسات دوري السوبر الإفريقي ستنتهي سريعا ولن تؤثر علي مشاركتنا في دوري الابطال الإفريقي ولم نتسلم حتي الآن لائحة دوري السوبر الإفريقي ونحصل علي جميع المعلومات عن البطولة من الانترنت

ميكيسوني فشل مع الأهلي

أكمل المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني : لويس ميكيسوني لم يكن سعيدا بالعودة إلي تنزانيا ومن يحترف في الأهلي يرحل بعدها الي أوروبا ولويس ميكيسوني فشل في تحقيق ذلك

استطرد المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني : لويس ميكيسوني عاد إلي تنزانيا لاثبات نفسه من جديد عبر بوابة سيمبا ولم يحصل علي فرصته كاملة مع النادي الأهلي وحاولنا مرات عديدة استعادة ميكيسوني من الأهلي قبل احترافه في السعودية ولكن التكلفة المالية حرمتنا من ذلك

واختتم المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني : لويس ميكيسوني قرر إنهاء عقده مع الأهلي وفورا تقدمنا بعرضنا إليه لاستعادته من جديد ومن الصعب جدا أن نشتري عقد لويس ميكيسوني من الأهلي وكان من الاسهل لنا أن نحصل عليه في صفقة انتقال حر.