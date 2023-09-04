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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يطير إلى فرنسا بسبب حالته الصحية

صدى البلد

يغادر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، معسكر الفريق بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة. 

ويخضع رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.. خاصة أنه تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات.

 وطلب منه الأطباء النمساويون ضرورة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته، لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة؛ في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد، وحالة دوار تنتابه بين الحين والآخر.
 

محمود الخطيب النادي الأهلي معسكر الفريق بالنمسا الطبيب الفرنسي المعالج رئيس الأهلي

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