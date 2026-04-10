عقلك مش بيفصل؟.. روشتة النجاة من فخ التفكير الزائد وقلة النوم

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي
البهى عمرو

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن ظاهرة التفكير الزائد أصبحت من أكثر السلوكيات الذهنية شيوعًا في العصر الحالي، مشيرًا إلى أنها قد تتطور لدى بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة واتخاذ القرار.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التفكير المفرط يجعل الإنسان يعيد المواقف والأحداث داخل عقله بشكل متكرر، حتى تتحول التفاصيل الصغيرة إلى أزمات أكبر من حجمها الحقيقي، موضحًا أن هذا النمط من التفكير يؤدي إلى إرهاق ذهني شديد دون حدوث أي جديد في الواقع.

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن بعض أنماط التنشئة الأسرية قد تسهم في تعزيز هذا السلوك، خاصة في البيئات التي يسود فيها القلق الزائد أو اضطرابات مثل الوسواس القهري.

وأوضح أن بعض المهن أيضًا قد تزيد من احتمالية التفكير الزائد، خاصة المهن التي تعتمد على التحليل والبحث الدقيق وجمع المعلومات، مما يجعل الشخص يستمر في التفكير والتحليل حتى داخل حياته الشخصية، وهو ما ينعكس سلبًا على راحته النفسية.

وتابع أن التعرض لخبرات حياتية مؤلمة أو صدمات نفسية قد يدفع الإنسان لاحقًا إلى إعادة تحليل التجارب والخوف من تكرارها، ما يعزز حالة القلق والتفكير المستمر في الماضي والمستقبل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الإحساس بالاستمتاع بالحياة.

