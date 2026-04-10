الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغيابات وتاريخ المواجهات.. 8 معلومات عن ذهاب الزمالك وبلوزداد بـ الكونفدرالية

نادي الزمالك
القسم الرياضي

يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مباراة هامه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة 

تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

موعد إياب الزمالك وبلوزداد

بينما تقام مباراة الاياب بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره شباب بلوزاد الجزائري يوم 17 أبريل الجاري.

قائمة الزمالك للمباراة 

وضمت قائمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري كلاً من :

 حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف -  خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يقود ناصر منسي هجوم الزمالك في هذه المباراة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري المصري، ما جعله الخيار الأول للجهاز الفني في الخط الأمامي. ويعوّل الفريق على تحركاته وقدرته على استغلال الفرص أمام المرمى.

    •    حراسة المرمى: المهدي سليمان
    •    خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم
    •    خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد فتوح
    •    خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، بيزيرا

غيابات الزمالك وشباب بلوزدادد

يفتقد فريق الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري 5 نجوم وهم: محمد صبحي للإيقاف، واللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأحمد حمدي وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية.

حكام مباراة الزمالك وبلوزداد

يدير مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري طاقم حكام مكون من: الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا لإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري،ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيلي ثوسي جرانفيل مساعدًا أول، وسوريو فاتسواني من ليسوتو مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى المالي بوبو تراوري حكمًا رابعًا. وتم تعيين الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونها ديانا تشيكوتيشا من زامبيا.

تاريخ مواجهات الزمالك وبلوزداد

التقى فريق الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في بطولات إفريقيا مرتين وجاءت الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-24 وفاز الفريق الجزائري بهدف دون رد وفى الأخري في دور المجموعات وفاز بلوزداد 2-0.

