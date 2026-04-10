بينها الزمالك وبيراميدز.. المباريات التى يغيب عنها محمد الشناوي

تلقى النادي الأهلي امس الخميس، قرارًا صادمًا من رابطة الأندية المصرية، بتوقيع عقوبة الإيقاف ضد حارس الفريق محمد الشناوي 4 مباريات.

المباريات التى يغيب عنها الشناوي

- الأهلي وسموحة بالجولة الثانية من مرحلة التتويج، والتي ستقام 11 أبريل الجاري.

- الأهلي وبيراميدز، الجولة الرابعة والتي ستقام يوم 27 أبريل الجاري.

- الأهلي والزمالك، الجولة الخامسة، يوم 1 مايو المقبل.

- الأهلي وإنبي، الجولة السادسة، يوم 5 مايو المقبل

وجاء قرار إيقاف الشناوي، على خلفية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري، والتي شهدت جدلًا كبيرًا علي بعض القرارات التحكيمية.