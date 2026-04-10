موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
ليجو بديلا للدبابات: حرب رقمية ساخرة بين إيران وأمريكا.. من سيربح؟
سقوط نصاب إنتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال البنوك
استئناف رحلات القاهرة – عمان بشكل طبيعي اعتبارا من 17 أبريل
برلماني: الدولة تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل فاتورة الاستيراد
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 10-4-2026
خلافات على الميراث.. تفاصيل اقتحام شقيقين لمنزل أخيهم المسافر في دمياط
وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة
صفارات الإنذار مازالت تدوي.. ضغوط أمريكية لوقف القصف الإسرائيلي في لبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة

وفاء نور الدين

 استقبل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيكولاي شولغينوف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وأليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت مدير مشروع محطة الضبعة النووية، والدكتور احمد العتيق نائب مدير المشروع ومدير فرع شركة روسآتوم بالقاهرة، ومشاركة عدد من القائمين على تنفيذ المشروع، لبحث زيادة آفاق التعاون والشراكة فى مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة ومتابعة تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة.
 

تناول الاجتماع مناقشة مجريات تنفيذ الأعمال فى محطة الضبعة، والجداول الزمنية المحددة لانجاز كل مرحلة والتجهيزات الجارية للانتقال من مرحلة إلى أخرى، والتنسيق الدائم والمستمر بين فرق العمل من الجانبين، وكذلك الشركات العاملة فى المشروع، وتطرق الاجتماع الى خطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة، والطاقات المتجددة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى إطار توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 % فى مزيج الطاقة عام 2028 ، بدلا من 42% عام 2030، وشمل الاجتماع مناقشة التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المجالات فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية فى إطار البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واكد الاجتماع على أن العلاقة بين الزعيمين الرئيس "السيسي" والرئيس "بوتين" كانت الأساس لما تحقق من نجاحات بين الدولتين على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الشراكة بين البلدين والعلاقات الممتدة بين الشعبين دعمت العمل وساهمت فى الإنجاز الذى يتحقق فى موقع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا للمتابعة المستمرة والدعم الذى يحظى به المشروع من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا العديد من مجالات التعاون التى يجرى العمل عليها فى اطار الاتفاق الشامل الذى تم توقيعه مؤخرا، مشيرا الى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات فى الدولتين لانجاز المشروع، موضحا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.

ومن جانبه اكد نيكولاي شولغينوف، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما أن العلاقات بين البلدين قائمة على الشراكة ومتجذرة بعمق، وتستند إلى صداقة طويلة الأمد وتفاهم متبادل. موضحا أن بناء أول محطة نووية في مصر، "الضبعة" والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز مشاريع التعاون الثنائي اليوم ، مضيفا أن مشروع الضبعة يتجاوز بكثير مجرد بناء "محطة نووية" وإنما نتحدث عن إنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة جديدة، بكل ما يصاحبها من بنية تحتية، ويمثل دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية لدولة صديقة، ويعزز أمنها الطاقي. يعتمد بناء محطة الطاقة النووية على حلول هندسية متطورة، وتقنيات فعّالة من حيث التكلفة والموثوقية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والبيئة. مشيرا إلى الشركات المصرية التى تساهم إسهامًا كبيرًا في المشروع. ونحن ممتنون لشركائنا المصريين على مهنيتهم ​​وتفانيهم في تحقيق الهدف المشترك.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مجلس الدوما الروسي المحطات النووية

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

انتخابات اتحاد كتاب مصر

توافد أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات اتحاد كتاب مصر للإدلاء بأصواتهم.. صور

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. مرحلة تحول سياحي جديدة وأجندة موحدة لتعزيز مكانة المحافظة عالميا

أرشيفية

لبنان بين نار التصعيد وضغوط التفاوض.. مواجهة مفتوحة في الجنوب واحتقان داخلي ينذر بانفجار شامل

بالصور

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

