ثورة قادمة للسفر إلى الكواكب البعيدة.. علماء يبتكرون وقودا للعيش في الفضاء

طور العلماء مصدرًا للطاقة يمكن أن يسمح لرواد الفضاء بالعيش على القمر لفترات طويلة من الزمن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ويأمل برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة ناسا في إنشاء موقع على سطح القمر بحلول عام 2030 تقريبًا، للعيش لفترات أطول.

وصممت جامعة بانجور خلايا وقود نووي، بحجم بذور الخشخاش، لإنتاج الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة على القمر.

وقال البروفيسور سايمون ميدلبيرج من الجامعة إن العمل كان تحديا "لكنه كان ممتعا".



يحتوي القمر، الذي يعتبره البعض بوابة المريخ، على الكثير من الموارد القيمة اللازمة للتكنولوجيا الحديثة.

ويكمن الأمل، في أنه يتم استخدامها كنقطة انطلاق للوصول إلى الكواكب البعيدة.

