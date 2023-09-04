أوهما بالحب.. ذئب بشري ينتهك جسد فتاة وسط الزراعات وحملت منه بأسيوط

تحت مسمى الحب، لهث ذئب بشري ونصب شباكه لاصطياد فريسته التي لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها وظل يطاردها حتى استطاع تكبيلها بشباك واوهما برغبته في الزواج منها وبعد مطاردات استسلمت الصغيرة بعد أن رأت فيه فارس أحلامها على عكس الواقع واستدرجها ليلا إلى الزراعات بإحدى قرى مركز القوصية وعاشرها معاشرة الأزواج لأكثر من مره على وعد الزواج منها حتى أن حملت منه وعندما أبلغته بحملها تخلى عنها حبيب القلب وتنصل من وعوده وتركها لتضع مولودهما .. تفاصيل الواقعة في هذا التقرير .

علاقة آثمة بين نورا وحسين





بداية الواقعة عندما كانت تقف الصغيرة " نورا . س . ر " والتي لم يتجاوز عمرها الرابعة عشر أمام منزلها بإحدى قرى مركز القوصية شمال محافظة أسيوط شاهدها المتهم " حسين . ف . أ " 21 عاما ابن قريتها وسيطر الشيطان على عقله بإقامة علاقة غير شرعية معها وظل يفكر في وضع خطة الماكرة للوصول إلى مقصده الشيطاني مستغلا صغر سنها وتقرب منها بعد أن أوهمها بإعجابه بها حتى أن لفت أنظار الصغيرة إليه وبدأت في الوقوع بين شباكه بعد أن وجدت فيه فتى أحلامها .

فتى الأحلام يتحول إلى ذئب بشري



وبعد فترة من حديثهما معا طلب منها مقابلتها لم تتردد الصغيرة واستجابة لطلبه ولم تكن تدري أن ذئبا ينتظرها متنكرا في صورة فتى أحلامها وانتظرها في احد المناطق بعيدا عن أعين المارة على أطراف قريتهما حتى أن وصلت إليه وظل يراودها عن نفسها حتى أن سيطر على عقلها وقلبها وعندما دخل عليهما الليل طلب منها معاشرتها بعد وعدها بالزواج منها فصمت الصغيرة قليلا وبعدها استجابة لمطلبه فقام باصطحابها إلى وسط الزراعات وقام بتجريدها من ملابسها وانتهاك جسدها .

حمل نورا سفاحا



وبعد أن وجدها فريسة سهلة واصل المتهم كلامه المعسولة وأوهم الصغيرة بحبه ووعده لها بالزواج منها وتكررت لقاءاتهم المحرمة ليلا وسط الزراعات حتى أن شعرت بألم في بطنها واصطحبتها والدتها إلى طبيبة بمركز القوصية وكانت المفاجأة بعد أن أخبرتهما الطبيبة بحمل الصغيرة وقتها لم تجد " نورا " سبيلا إلا أن تروي لوالدتها ما حدث معها .



ظلت الأم وصغيراتها يفكرن في حل لعدم افتضاح أمر ابنتها وتواصلا مع المتهم والذي رفض الزواج منها متنصلا من وعوده وأغلقت الصغيرة أبواب غرفتها عليها بعد تنصل حبيبها منها حتى أن جاءت لحظة ولادتها اصطحبتها والدتها إلى أحدى المستشفيات ووضعت طفلها ولكن عجزت عن تسجيل اسمه بسبب عدم وجود قسيمة زواج لتنسبه إلى والده .



قررت الأم وصغيرتها التقدم ببلاغ إلى مركز شرطة القوصية اتهمتا فيه " حسين . ف . أ " بمعاشرة ابنتها مما نتج عنه حملها وباشرت النيابة العامة التحقيقات حيث استمعت إلى أقوال الصغيرة " نورا " ووالدتها وأمرت بضبط وإحضار المتهم والذي اعترف بجريمته أمام النيابة العامة .



وأحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهم " حسين . ف . أ " إلى محكمة الجنايات لتعديه على الطفلة " نورا . س . ر " 14 عاما والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما وذلك بغير قوة او تهديد بان عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مره وأسفر عن ذلك إنجاب طفل.