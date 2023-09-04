عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهما بالحب.. ذئب بشري ينتهك جسد فتاة وسط الزراعات وحملت منه بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحت مسمى الحب، لهث ذئب بشري ونصب شباكه لاصطياد فريسته التي لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها وظل يطاردها حتى استطاع تكبيلها بشباك واوهما برغبته في الزواج منها وبعد مطاردات استسلمت الصغيرة بعد أن رأت فيه فارس أحلامها على عكس الواقع واستدرجها ليلا إلى الزراعات بإحدى قرى مركز القوصية وعاشرها معاشرة الأزواج لأكثر من مره على وعد الزواج منها حتى أن حملت منه وعندما أبلغته بحملها تخلى عنها حبيب القلب وتنصل من وعوده وتركها لتضع مولودهما .. تفاصيل الواقعة في هذا التقرير .

 

علاقة آثمة بين نورا وحسين 


 
بداية الواقعة عندما كانت تقف الصغيرة " نورا . س . ر " والتي لم يتجاوز عمرها الرابعة عشر أمام منزلها بإحدى قرى مركز القوصية شمال محافظة أسيوط شاهدها المتهم " حسين . ف . أ " 21 عاما ابن قريتها وسيطر الشيطان على عقله بإقامة علاقة غير شرعية معها وظل يفكر في وضع خطة الماكرة  للوصول إلى مقصده الشيطاني مستغلا صغر سنها وتقرب منها بعد أن أوهمها بإعجابه بها حتى أن لفت أنظار الصغيرة إليه وبدأت في الوقوع بين شباكه بعد أن وجدت فيه فتى أحلامها .

السجن 15 عاما لشخص هتك عرض فتاة وسط الزراعات في أسيوط

وفاة شخصين في تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي

فتى الأحلام يتحول إلى ذئب بشري 


وبعد فترة من حديثهما معا طلب منها مقابلتها لم تتردد الصغيرة واستجابة لطلبه ولم تكن تدري أن ذئبا ينتظرها متنكرا في صورة فتى أحلامها وانتظرها في احد المناطق بعيدا عن أعين المارة على أطراف قريتهما حتى أن وصلت إليه وظل يراودها عن نفسها حتى أن سيطر على عقلها وقلبها وعندما دخل عليهما الليل طلب منها معاشرتها بعد وعدها بالزواج منها فصمت الصغيرة قليلا وبعدها استجابة لمطلبه فقام باصطحابها إلى وسط الزراعات وقام بتجريدها من ملابسها وانتهاك جسدها .

حمل نورا سفاحا 


وبعد أن وجدها فريسة سهلة واصل المتهم كلامه المعسولة وأوهم الصغيرة بحبه ووعده لها بالزواج منها وتكررت لقاءاتهم المحرمة ليلا وسط الزراعات حتى أن شعرت بألم في بطنها واصطحبتها والدتها إلى طبيبة بمركز القوصية وكانت المفاجأة بعد أن أخبرتهما الطبيبة بحمل الصغيرة وقتها لم تجد " نورا " سبيلا إلا أن تروي لوالدتها ما حدث معها .


ظلت الأم وصغيراتها يفكرن في حل لعدم افتضاح أمر ابنتها وتواصلا مع المتهم والذي رفض الزواج منها متنصلا من وعوده وأغلقت الصغيرة أبواب غرفتها عليها بعد تنصل حبيبها منها حتى أن جاءت لحظة ولادتها اصطحبتها والدتها إلى أحدى المستشفيات ووضعت طفلها ولكن عجزت عن تسجيل اسمه بسبب عدم وجود قسيمة زواج لتنسبه إلى والده .


قررت الأم وصغيرتها التقدم ببلاغ إلى مركز شرطة القوصية اتهمتا فيه " حسين . ف . أ " بمعاشرة ابنتها مما نتج عنه حملها وباشرت النيابة العامة التحقيقات حيث استمعت إلى أقوال الصغيرة " نورا " ووالدتها وأمرت بضبط وإحضار المتهم والذي اعترف بجريمته أمام النيابة العامة .

ألقت بالمولود من الحمام.. منة خدعها ابن الجيران بالحب وتعدى عليها ورفض الزواج منها

" شيماء " والدها تعدى على شرفها وعمها حبسها وقيدها بسلسلة وزوجته وأبنائه اجبروا شقيقتها على إنهاء حياتها .. جريمة بشعة بأسيوط


وأحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهم " حسين . ف . أ " إلى محكمة الجنايات لتعديه على الطفلة " نورا . س . ر " 14 عاما والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما وذلك بغير قوة او تهديد بان عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مره وأسفر عن ذلك إنجاب طفل.

أسيوط هتك عرض طفلة اسيوط استغل ذئب بشرى معاشرة الأزواج طفل قرى مركز القوصية مركز القوصية تحقيقات النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

موضوعات متعلقة

أنهى حياة صبي بشاكوش .. جنايات أسيوط تعاقب نجارا بالإعدام شنقا

جنايات أسيوط تعاقب معلم بالسجن 7 سنوات لضربه تلميذة حتى أنهى حياتها

ترشيحاتنا

المؤسسات الدينية الثلاثة في مصر ترسل 12 عالما إلى سيناء الجمعة المقبلة

يوم تاريخي.. قرار مهم من الرئيس السيسي بشأن العمل الأهلي التنموي بمصر

أوهما بالحب.. ذئب بشري ينتهك جسد فتاة وسط الزراعات وحملت منه بأسيوط

عشان ميتنصبش عليك| شروط جمع التبرعات وغرامات تصل لمليون جنيه في المخالفة

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن انهيار سور مول في القاهرة الجديدة

توصيات برلمانية لزيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى كامل يداعب وليد توفيق خلال تكريمه بنقابة الموسيقيين

شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

ربى دقنه.. مصطفى كامل يفاجئ الجميع بنيو لوك جديد

بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ