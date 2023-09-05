الانطباع الأول يدوم لو عندك إنترفيو شغل.. اعرفي المكياج المناسب

تترد أغلب الفتيات عند أول مقابلة للتقديم فى عمل جديد، وتحار بين أنواع المكياج وهل من المستحب وضع مكياج بسيط أو ما يتطلبة العمل، لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح لاختيار المكياج المناسب لترك انطباعًا جيدًا في مقابلة العمل:

البشرة

قم بتنظيف وترطيب البشرة جيدًا قبل وضع المكياج.

استخدم كريم أساس يناسب لون بشرتك وتغطية متوسطة إلى خفيفة لتوحيد لون البشرة.

استخدم مصححًا لإخفاء الهالات السوداء تحت العينين أو أي عيوب صغيرة أخرى.



العيون

ابدأ بتطبيق ظلال العيون الطبيعية والنيود لإضافة بعد من الحيوية والتألق للعيون.

استخدم قلم الكحل أو الآيلاينر لرسم خط رفيع على الجفن العلوي لإبراز شكل العين.

استخدم الماسكارا لتكثيف وتطويل الرموش لإطلالة مفعمة بالحيوية.



الحواجب

قم بتحديد وملء الحواجب بلون يناسب لون شعرك وشكل وجهك.

استخدم قلم الحواجب أو ظل الحواجب لإعطاء شكل وتحديد للحواجب.



الخدين

استخدم بودرة أو بلاشر بلون طبيعي لتحديد عظمة الخد وإضفاء لون صحي وانتعاش على الوجه.

تجنب استخدام كمية كبيرة من البلاشر لتظهر بشرتك بشكل طبيعي.



الشفاه

استخدم أحمر شفاه بلون طبيعي ومتوازن لتكملة المكياج.

تجنب الألوان الزاهية أو اللامعة التي قد تكون غير مناسبة لبيئة العمل.



اللمسات الأخيرة

استخدم بخاخ تثبيت المكياج لضمان أن المكياج يدوم طوال فترة المقابلة.

تأكد من أن أظافرك نظيفة ومهتمة، يفضل أن يكون لون الطلاء هادئًا ومحافظًا.

يجب أن يكون المكياج الخاص بك متوافقًا مع ثقتك الشخصية ويعكس شخصيتك المهنية. قد يكون الهدف هو الحصول على مظهر طبيعي ومحافظ ولكنه يعزز ملامحك الجميلة. تذكري أن الاعتدال هو الأساس وتجنب المبالغة في الألوان أو اللمعان قدر الإمكان.