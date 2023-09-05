عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته ببرنامج إسعاد يونس

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة "دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

وبكي الفنان ماجد الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية إبنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود إبنته.ِ

وكشف الفنان ماجد الكدوانى علاقته بالفنان بيومى فؤاد وكيف بدأ التمثيل قائلا :"بيومى فؤاد شخصية جميلة للغاية، ولدي عشرة عمر مع بيومى فؤاد وعشنا أفضل 5 سنوات في كلية الفنون الجميلة، وتقابلت مع بيومى فؤاد مع مسرحيات الكلية .

 

 

الاعلامية اسعاد يونس الفنان بيومي فؤاد الفنان ماجد الكدواني برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

قطار مصفح وصفقة أسلحة.. تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية المرتقبة إلى روسيا

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن وجهة «بن شرقي» المقبلة

كان بيضرب فينا.. أول رد من فاطمة السويركي بعد اتهاماتها لوالدها

أسامة إمام: الأهلي يحتاج إلى مهاجم.. ورضا سليم «زيزو النسخة المغربية»

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ