ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته ببرنامج إسعاد يونس

حل الفنان ماجد الكدواني، ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس والمذاع عبر قناة "دي ام سي، للحديث عن العديد من الأسرار الشخصية وكواليس من حياتها الفنية.

وبكي الفنان ماجد الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية إبنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود إبنته.ِ

وكشف الفنان ماجد الكدوانى علاقته بالفنان بيومى فؤاد وكيف بدأ التمثيل قائلا :"بيومى فؤاد شخصية جميلة للغاية، ولدي عشرة عمر مع بيومى فؤاد وعشنا أفضل 5 سنوات في كلية الفنون الجميلة، وتقابلت مع بيومى فؤاد مع مسرحيات الكلية .