عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بوكالة البيئة الأمريكية يكشف تفاصيل اختراق جزيئات البلاستيك لجسم الإنسان

جزئيات بلاستيكية
جزئيات بلاستيكية داخل جسم الإنسان

كشف دكتور محمد عطية الباحث بوكالة حماية البيئة الأمريكية " USEPA"، تفاصيل دراسة جديدة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، اكتشفت وجود جزئيات من البلاستيك داخل انسجة قلب الإنسان بسبب مواد تغليف الأغذية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إن هذه المواد البلاستيكة تنتقل إلى جسم الإنسان، بسبب تكسير المواد المستخدمة، في الأطباء والأغلفة وغيرهما، والتي حينما تتعرض للشمس تتعرض لتكسير المواد الخاصة بها، وتصبح بلاستيك ولكن على حجم صغير جدًا.

وأشار إلى أن المواد البلاستيكية تكون موجودة في مصادر المياه والأسماك التي نأكلها، وهناك عشرات الجزئيات من البلاستيك تخترق جسم الإنسان.

وذكر أن الرواسب المياه والمأكولات تتضمن مواد بلاستيكية ، وعضلة القلب لا يمكنها التخلص بالطبع من الأجسام الغريبة، لكن لا يوجد بحث حاليًا حول التأثير الضار لهذه المواد على صحة الإنسان.

وشدد على أهمية توعية المواطنين، في ظل وجود كثير من الملوثات البيئة المستحدثة.

وكشف أن هناك دراسات أكدت أن أسطح تقطيع الطعام تتضمن رواسب تذهب إلى عملية الطهي في الطعام، وبالتبعية تنتقل إلى سفرة الطعام وجسم الإنسان.

 

USEPA قلب الإنسان أنسجة مواد بلاستيكية الملوثات البيئة المستحدثة جزئيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

ترشيحاتنا

قطار مصفح وصفقة أسلحة.. تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية المرتقبة إلى روسيا

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن وجهة «بن شرقي» المقبلة

كان بيضرب فينا.. أول رد من فاطمة السويركي بعد اتهاماتها لوالدها

أسامة إمام: الأهلي يحتاج إلى مهاجم.. ورضا سليم «زيزو النسخة المغربية»

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

فيديو

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ