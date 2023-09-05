باحث بوكالة البيئة الأمريكية يكشف تفاصيل اختراق جزيئات البلاستيك لجسم الإنسان

كشف دكتور محمد عطية الباحث بوكالة حماية البيئة الأمريكية " USEPA"، تفاصيل دراسة جديدة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، اكتشفت وجود جزئيات من البلاستيك داخل انسجة قلب الإنسان بسبب مواد تغليف الأغذية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هذه المواد البلاستيكة تنتقل إلى جسم الإنسان، بسبب تكسير المواد المستخدمة، في الأطباء والأغلفة وغيرهما، والتي حينما تتعرض للشمس تتعرض لتكسير المواد الخاصة بها، وتصبح بلاستيك ولكن على حجم صغير جدًا.

وأشار إلى أن المواد البلاستيكية تكون موجودة في مصادر المياه والأسماك التي نأكلها، وهناك عشرات الجزئيات من البلاستيك تخترق جسم الإنسان.

وذكر أن الرواسب المياه والمأكولات تتضمن مواد بلاستيكية ، وعضلة القلب لا يمكنها التخلص بالطبع من الأجسام الغريبة، لكن لا يوجد بحث حاليًا حول التأثير الضار لهذه المواد على صحة الإنسان.

وشدد على أهمية توعية المواطنين، في ظل وجود كثير من الملوثات البيئة المستحدثة.

وكشف أن هناك دراسات أكدت أن أسطح تقطيع الطعام تتضمن رواسب تذهب إلى عملية الطهي في الطعام، وبالتبعية تنتقل إلى سفرة الطعام وجسم الإنسان.