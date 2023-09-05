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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم قدرات الشباب.. ورشة عمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالحسنة

دعم قدرات الشباب
دعم قدرات الشباب لإقامة مشروعات صغيرة

 

نظم  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، ورشة عمل ،  بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة الحسنة ، بهدف تنمية قدرات الشباب وتشجيعهم علي إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وتهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة من خلال اداره مشروعك بالوزاره وصندوق التنميه المحليه.

 

 

وخلال افتتاح الورشة  تم تقديم نبذه تعريفية عن الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال وحداته المختلفه، وعن كيفية الاستفادة من الجهاز بالنسبة للجمعيات الأهلية وآلية تسجيل الجمعيات لدي هيئة الرقابه المالية ، وذلك للحصول على المشروعات والخدمات من الجهاز، 

 

المشروعات الصغيرة:

علاوة على  تعريف رواد الأعمال بأسس وخطوات بدء تنفيذ المشروعات الصغيرة،  من خلال اختيار الفكرة الملائمة وإعداد الدراسة الصحيحة القيمة والاستثمار المقترح للمشروع الصغير والتي ستمكنهم من التعرف على آليات عمل السوق والفرص والمخاطر التي تواجه المشروع مستقبلاً.

وتك  تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبدء مشروع على أساس من الدراسة والتخطيط. وأضاف وشارك في ورشة العمل شركاء التنمية بمجلس مدينة الحسنة ؛  وشباب الخريجين، واصحاب المشروعات ومشايخ وعواقل وسط سيناء .

ووجه المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة،  الشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على المجهود المبذول لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتذليل العقبات التي يواجهونها.

 مؤكداً على أهمية تشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة فهي القاطرة الحقيقية للتنمية لما توفره من فرص عمل، و أن الدولة تعمل على إقامة وتسهيل تلك المشروعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
 

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