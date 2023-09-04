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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول مسجد المجمع الإسلامي بسيناء على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

مسجد المجمع الإسلامي
مسجد المجمع الإسلامي بحي المساعيد مدينة العريش

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  مسجد جديد تم حصوله على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) .

 وقد حصل مسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد بمحافظة شمال سيناء  على شهادة فى مجال ضمان الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى من الدرجه الأولى الفئه (أ) .
 

زيارات ميدانية:

 

جاء ذلك بناءًا على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بوزارة الأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية المتكررة  للجنة لمساجد الكبرى بمدن محافظة شمال سيناء. 

وتأخذ  هذه الشهادة في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي .

حيث  يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

 
 

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