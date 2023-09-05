أطباء ينسون جهازا في بطن سيدة 18 شهرا بعد ولادة قيصرية

أصبحت قصة اكتشاف ضامة جرح Alexis في بطن امرأة في نيوزيلندا بعد عملية قيصرية صادمة، وأثارت جدلاً حول جودة الرعاية الصحية في البلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تمت إزالة الضامة بعد 18 شهرًا من العملية، وخلال تلك الفترة عانت المرأة من آلام مستمرة وتوجهت لزيارة العديد من الأطباء قبل أن يتم اكتشاف الضامة عن طريق الأشعة المقطعية.

وفقًا للتقارير، فإن نظام المستشفيات العامة في نيوزيلندا قد خذل المريضة في هذه الحالة المأساوية.

في البداية، أكد مجلس المنطقة الصحية في أوكلاند أن الرعاية التي قدموها لم تفشل في تقديم الرعاية. ومع ذلك، اختلف مفوض الصحة والإعاقة النيوزيلندي مع هذا الرأي وأشار إلى أن الرعاية التي تم تقديمها كانت أقل من المستوى المناسب.

إهمال طبي في نيوزيلندا

موراج ماكدويل، المفوضة النيوزيلندية للصحة والإعاقة، أعربت عن استيائها وقالت إنه لم يتم التعرف على الضامة خلال الفحوصات الجراحية الروتينية، مما أدى إلى تركها داخل بطن المرأة.

وأضافت أنه لا يوجد تفسير لكيفية وصول الضامة إلى تجويف البطن أو سبب عدم اكتشافها قبل إغلاق التماس.

Alexis ضامة الجرح هي أداة جراحية كبيرة مصنوعة من البلاستيك الشفاف وتستخدم لتثبيت الجروح الجراحية المفتوحة. وعادةً ما تتم إزالتها قبل خياطة الجلد في عملية قيصرية. إلا أنه في هذه الحالة، تم ترك الضامة داخل بطن المرأة لمدة 18 شهرًا.

تم اكتشاف الضامة في النهاية باستخدام الأشعة المقطعية، ولكن نظرًا لأنها ليست قابلة للكشف عنها في صور الأشعة السينية، فلم يلاحظها الأطباء.

وأشار المفوض إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها ترك جهاز في مرضى بمستشفيات أوكلاند. وقالت السيدة ماكدويل إنه كان ينبغي للمستشفى وضع بروتوكولات لمنع حدوث حوادث مشابهة والتي تسببت في فترة طويلة من المرض للسيدة.