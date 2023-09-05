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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المؤتمر: استضافة مصر للمؤتمر العالمى للتنمية يؤكد اهتمامها بالقضية السكانية

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن إستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية التى تعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف السعيد غنيم:" الدولة المصرية تولى القضية السكانية اهتماما خاصا، وتبحث التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية الشاملة، ولهذا سينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية تبحث طوال الوقت تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

وأشاد عنيم، بالجهود المبذولة لضمان نجاح المؤتمر بداية من عدد الجلسات الحوارية التى تبلغ 65 جلسة حوارية بمشاركة  270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على حسن التعامل مع القضية السكانية.

السعيد غنيم عبد الفتاح السيسي الزيادة السكانية القضية السكانية

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