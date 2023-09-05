عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المنظري: نوصي جميع القطاعات بالعمل معا للنهوض والرقي بصحة المجتمع

الدكتور أحمد بن سالم
الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ا

قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الحكومة المصرية تقوم بالكثير من المبادرات فى الإقليم وعدد من دول العالم، مشيرا إلى أن الصحة هي إكتمال العافية الجسدية والنفسية والإجتماعية.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، أن الصحة للفرد هي ركن أساسي من أركان التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسلم والأمن، معقبا: “ نوصي جميع القطاعات بالعمل يدا بيد من أجل النهوض والرقي بصحة المجتمع”. 

وتابع أن هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباط مباشر بالصحة، ولكن لها ركن أساسي فى الفرد، متابعا: “قمنا فى إقليم شرق المتوسط بإنشاء لجنة بتقرير أوضح عن جوانب القوي لدول الإقليم ومعرفة المناطق التطويرية من أجل الوقوف على تلك المحددات".

الدكتور أحمد بن سالم المنظري منظمة الصحة العالمية الحكومة المصرية المؤتمر العالمي الأول للسكان التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

إصابة مدافع الأهلي في معسكر النمسا

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

مدبولي: القارة الإفريقية تشهد زيادة وتيرة وحدة التداعيات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية

موجات جفاف.. مدبولي يلقي كلمة مصر بـ أجندة المناخ الدولي| فيديو

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ