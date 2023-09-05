أحمد المنظري: نوصي جميع القطاعات بالعمل معا للنهوض والرقي بصحة المجتمع

قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الحكومة المصرية تقوم بالكثير من المبادرات فى الإقليم وعدد من دول العالم، مشيرا إلى أن الصحة هي إكتمال العافية الجسدية والنفسية والإجتماعية.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، أن الصحة للفرد هي ركن أساسي من أركان التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسلم والأمن، معقبا: “ نوصي جميع القطاعات بالعمل يدا بيد من أجل النهوض والرقي بصحة المجتمع”.

وتابع أن هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباط مباشر بالصحة، ولكن لها ركن أساسي فى الفرد، متابعا: “قمنا فى إقليم شرق المتوسط بإنشاء لجنة بتقرير أوضح عن جوانب القوي لدول الإقليم ومعرفة المناطق التطويرية من أجل الوقوف على تلك المحددات".