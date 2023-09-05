وزيرة التخطيط: مصر زادت خلال العشر سنوات الأخيرة قرابة 25 مليون نسمة

قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن التحدي بين الزيادة السكانية والتنمية هي قضية قديمة، مشيرة إلى أن هناك اقتصادي كبير قال أنه مع الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها اليوم بجلسة العمل الأولي بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، معقبة: “تعدينا على مستوي العالم 8 مليارات نسمة وسنقترب من حوالي 10 مليارات نسمة فى 2050”.

وأوضحت وزيرة التخطيط: "أن المليار الثامن 70% منه من الدول النامية وذات الدخل المتوسط الأدني، وعندما نصل إلى المليار العاشر 90% منه سيكون للدول ذات الدخل المتدني”، منوهة بأنه فى مصر وعلى الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة.