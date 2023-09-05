الرئيس السيسي: الفجوة السكانية تؤثر على جودة المنتج التعليمي والصحي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن فرصة تنظيم المؤتمر العالمي للسكان سنويا أمر فى منتهي الأهمية.

وأضاف: سأتحدث عن مصر وعن عدد سكانها والزائرين بها، وأريد من يقول لي كيف لموارد تلك الدولة والتي هي ليست بكبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الأمر”، معقبا: “ خلال عرض الفيلم بالمؤتمر لفت نظري كلمة قالتها سيدة أن أصعب شئ أن يكون هناك مطالب وأنت غير قادر على تلبيتها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية: “رغم بساطة الكلمة التي قالتها السيدة ولكنها عكست إحساس، وأصعب حاجة تمر علي أني أعلم أن المطلوب حجمه أد أيه والمتاح أقل كثيرا من المطلوب”، موضحا أن هذا ينعكس على الجودة و فى كل شئ من تعليم، ولا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا من هذا الحجم الكبير على السكان والموارد.

وتابع الرئيس السيسي: “تكلم عن الخمسينات كانوا ساعتها 19 أو 20 مليون وبالتالي الفجوة مش كبيرة، ولكن تصوروا ان تلك الفجوة دي لها تراكمات حتي الأن، ونتائجه على جودة المنتج التعليمي والصحي، وقضية السكان فى مصر والدول المشابهة لنا من أخطر القضايا التي تمس تلك الدول”