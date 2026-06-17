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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة محمد مرزبان.. تعرف على زوجته وابنائه واحفاده

محمد مرزبان
محمد مرزبان
أحمد إبراهيم

توفى الفنان محمد مرزبان، صباح اليوم “الأربعاء”، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة حادث سير، وذلك داخل إحدي المستشفيات فى مدينة الإسماعيلية.

شجرة عائلة محمد مرزبان

محمد مرزبان من مواليد القاهرة، واسمه الحقيقي محمد حسين عبد الله مرزبان، وبدأ رحلته الفنية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته وحضوره المميز.

وعلى الصعيد العائلي، ارتبط بسيدة ألمانية تدعى نتاشا، وأنجب منها ابنتيه شهد وياسمين.

وشهدت الأسرة مناسبة سعيدة بزواج ابنته شهد من الدكتور شريف الشباسي، نجل رجل الأعمال المعروف جمال الشباسي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كما تعيش شهد حياة أسرية مستقرة، إذ رزقت بطفلين هما حمزة وحسن، ليحظى محمد مرزبان بدور الجد الذي كان يعتز به كثيرًا وسط أسرته وأحفاده.

مشهد محمد مرزبان فى ورد على فل وياسمين

ومن الأمور المؤثرة أن الفنان الراحل محمد مرزبان كان قد تحدث عن الموت وقوة التمسك بالحياة خلال ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل «ورد على فل وياسمين»، الذي يُعد آخر أعماله الفنية.

وجسد مرزبان في العمل شخصية طبيب أورام يتابع الحالة الصحية لشخصية «إلهام» التي قدمتها الفنانة صبا مبارك، وانتهت رحلتها بالوفاة في نهاية الأحداث، قبل أن يرحل هو الآخر اليوم في مشهد أعاد إلى الأذهان كلماته المؤثرة.

وخلال أحد المشاهد، أكد مرزبان أن الحياة لا تُقاس دائمًا بالعلم أو التوقعات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا يعجز العقل البشري عن تفسيرها أو إخضاعها للحسابات الدقيقة.

وقال: «مش كل حاجة بتتقاس بالعلم والتحاليل، في حاجات بتحصل العقل البشري يعجز عن تفسيرها.. كان عندي مريض كل التقديرات بتقول إن قدامه شهور قليلة ويموت، لكنه عاش، لأنه كان متمسك بالحياة وعنده بيت وأسرة وحلم عايز يحققه».

حادث محمد مرزبان

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

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