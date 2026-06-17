القدير والخلوق.. أحمد السقا ينعى الراحل محمد مرزبان

نعى الفنان أحمد السقا الفنان محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما، بعد أيام من تعرضه لحادث .



ونشر أحمد السقا صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام وعلق قائلا: البقاء والدوام لله وحده،خالص العزاء في وفاة الفنان القدير والإنسان الخلوق محمد مرزبان.

و تابع :ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته و يصبر أهله ومحبيه،نسألكم الفاتحة و الدعاء.

وشهدت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم "الأربعاء"، توافد أفراد أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان وعدد من أقاربه وأصدقائه، لاستلام جثمانه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الفنان محمد مرزبان قد توفي صباح اليوم الأربعاء متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بعد أيام قضاها داخل العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.

وحرص أفراد الأسرة على التواجد بمقر مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين المقربين من الفنان الراحل، تمهيدًا لاستلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن.

كان محمد مرزبان قد نُقل إلى المستشفى عقب الحادث في حالة حرجة، حيث تبين إصابته بنزيف بالمخ والبطن وفقدان الوعي، وخضع لجراحة عاجلة، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، ليفارق الحياة صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أسرته وأصدقائه ومحبيه، الذين ودعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة ومسيرته الفنية.