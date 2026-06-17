من أنقرة إلى روما.. أردوغان وميلوني في مواجهة مع التدخين: رسالة صحية تتصدر المشهد

أثارت صورة متداولة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تفاعلاً واسعاً بعد أن حملت مضموناً يتعلق بمكافحة التدخين، حيث ظهر في التصميم اقتباسان منسوبان إلى الطرفين، يتناولان الدعوة إلى الإقلاع عن التدخين والتأكيد على أهمية التوعية بمخاطره الصحية.

وبحسب النص الظاهر في الصورة، نُسب إلى أردوغان قوله: "التدخين غير جيد.. يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين"، فيما نُسب إلى ميلوني قولها: "لقد أقلعت عن التدخين منذ مايو".

وتشير هذه الرسائل إلى موضوع مكافحة التدخين باعتباره أحد الملفات الصحية التي تحظى باهتمام عالمي، خصوصاً مع استمرار التحذيرات الطبية من تأثيراته على صحة الإنسان.

ويُعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواقفه الداعمة لحملات مكافحة التدخين في تركيا، حيث أطلقت السلطات التركية خلال السنوات الماضية برامج للحد من التدخين، شملت فرض قيود على الإعلان عن منتجات التبغ، ومنع التدخين في عدد من الأماكن العامة، وتنظيم حملات توعوية حول أضراره.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فقد سبق أن تحدثت في مناسبات مختلفة عن تجربتها الشخصية مع التدخين، وأشارت إلى الإقلاع عنه، وهو أمر يعكس جانباً من النقاش المجتمعي حول تأثير هذه العادة وطرق التخلص منها.

وتسلط الصورة المتداولة للزعيمين الضوء على أهمية الرسائل العامة الصادرة عن الشخصيات السياسية المؤثرة في دعم القضايا الصحية، إذ يمكن لمواقف القادة وتصريحاتهم أن تساهم في رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات، خاصة عندما تتعلق بموضوعات تمس حياة الملايين.