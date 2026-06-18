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إيران تعلن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن باللغتين الفارسية والإنجليزية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن باللغتين الفارسية والإنجليزية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بنسختيها الفارسية والإنجليزية، في خطوة تمثل تطورًا بارزًا في مسار التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الأيام الماضية بين الجانبين، بعد فترة من المفاوضات المكثفة والوساطات الإقليمية والدولية.

وجاء الإعلان الإيراني بعد سلسلة تصريحات رسمية أكدت الانتهاء من صياغة النص النهائي للمذكرة، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوثيقة استكملت جميع مراحلها الإجرائية وتم اعتمادها رسميًا من الطرفين.

 كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن التوقيع تم على النسختين المعتمدتين باللغتين الفارسية والإنجليزية لضمان التطابق القانوني بين النصين.

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، مؤكدة أن الاتفاق يشكل إطارًا أوليًا يمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات السياسية والفنية بين البلدين.

 ووفق التصريحات الإيرانية، فإن المذكرة تتضمن ترتيبات مرتبطة بوقف التصعيد العسكري وفتح الباب أمام مباحثات أوسع بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن الإعلان الإيراني يؤكد توقيع النص رسميًا من قبل رئيسي البلدين، وهو ما اعتبرته طهران محطة مهمة في مسار التفاهم بين الجانبين بعد أشهر من التوتر والمواجهة السياسية والعسكرية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن مذكرة التفاهم ستعقبها مرحلة تفاوضية تمتد لنحو 60 يومًا، بهدف التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا يعالج الملفات العالقة بين البلدين، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وآليات رفع العقوبات الأمريكية والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتباين فيه ردود الفعل داخل إيران وخارجها بشأن مضمون المذكرة وتداعياتها الإقليمية، حيث ترى طهران أنها تمثل فرصة لإنهاء مرحلة من التصعيد وفتح مسار دبلوماسي جديد، بينما يترقب المجتمع الدولي الكشف الكامل عن بنود الوثيقة وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تنشر التفاصيل الكاملة للمذكرة في وقت لاحق، بعد استكمال الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المرتبطة بها، وسط متابعة دولية واسعة لما قد يترتب عليها من انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية على المنطقة.

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