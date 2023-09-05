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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: هدف الدولة المصرية من ملف الزيادة السكانية تحسين جودة حياة المواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء،  في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت “إسحق” أن كلمة الرئيس جاءت قوية وتكشف عن مدى خطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات التي تعيق التنمية الشاملة.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت مدى التزام الدولة وحرصها الشديد على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين،  ووضع الدولة خططا حقيقية واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية. 

وأوضحت أن المؤتمر العالمي للسكان يهدف في الأصل إلى تبادل الخبرات، خاصة في القضايا التي تتعلق بالصحة والسكان بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن العمل على توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى دول العالم النامية والمتقدمة.

واختتمت حديثها بأن القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مصر على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة إلى ضرورة عمل جميع مؤسسات الدولة على توعية المواطنين، وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.

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