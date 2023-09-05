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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. انخفاض ضغط الدم مؤشر لأمراض خطيرة

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

يعد انخفاض ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة، ولكن البعض يعتقد أن أسبابه تقتصر على عدم تناول الطعام الجيد وهذا غير صحيح. 
 

وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد أهم المخاطر التي تصيب الإنسان عند إهمال علاج انخفاض ضغط الدم يمكن لمجموعة واسعة من الأسباب وتشمل أسباب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

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انخفاض ضغط الدم الانتصابي : يحدث هذا عندما تقف بسرعة كبيرة ولا يستطيع جسمك التعويض عن طريق تدفق المزيد من الدم إلى دماغك.
أمراض الجهاز العصبي المركزي : يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون على كيفية تحكم الجهاز العصبي في ضغط الدم وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات بآثار انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام لأن أجهزتهم الهضمية تستخدم المزيد من الدم أثناء هضم الطعام.


انخفاض حجم الدم : يمكن أن يؤدي فقدان الدم الناتج عن الإصابات الشديدة إلى انخفاض ضغط الدم. يمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في انخفاض حجم الدم.


الحالات التي تهدد الحياة: تشمل هذه الحالات عدم انتظام ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب )، والانسداد الرئوي (PE) ، والنوبات القلبية وانهيار الرئة، ردود الفعل التحسسية التي تهدد الحياة (الحساسية المفرطة) أو ردود الفعل المناعية للعدوى الشديدة (الإنتان) يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.


أمراض القلب والرئة: يمكن أن تصاب بانخفاض ضغط الدم عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، أو إذا كانت رئتيك لا تعمل كما ينبغي و فشل القلب المتقدم (عضلة القلب الضعيفة) هو سبب آخر.

الأدوية الموصوفة: يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم مع الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ، وفشل القلب، وعدم القدرة على الانتصاب ، والمشاكل العصبية، والاكتئاب وأكثر من ذلك. 

لا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف لك إلا إذا أخبرك مقدم الخدمة بالتوقف.

الكحول أو العقاقير الترويحية: يمكن أن تؤدي العقاقير الترويحية إلى خفض ضغط الدم، وكذلك الكحول (لفترة قصيرة) و يمكن لبعض المكملات العشبية أو الفيتامينات أو العلاجات المنزلية أيضًا أن تخفض ضغط الدم ولهذا السبب يجب عليك دائمًا تضمين هذه المعلومات عندما تخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالأدوية التي تتناولها.


الحمل: قد يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي في الثلث الأول والثاني من الحمل و النزيف أو مضاعفات الحمل الأخرى يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.

درجات الحرارة القصوى: يمكن أن يؤثر التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة على انخفاض ضغط الدم ويجعل آثاره أسوأ.
 

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