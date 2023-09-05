أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

قال أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نتطلع إلى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وعمومه".

وأشار أبو الغيط، إلى أن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اتي كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.