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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، إن العالم العربي يحظى بحصة كبيرة جداً في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80%.

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أبو الغيط: التعاون العربي مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات

 

وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "على صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات بما في ذلك تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية وإنشاء الجامعات وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية وتبادل الزيارات الدراسية وتنظيم الدورات التدريبة".

وواصل: "أود الإشارة في هذا الصدد إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها الجامعة مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية".

أحمد أبو الغيط الخبرات اليابانية الجامعة العربية الغاز الطبيعى النفط والغاز الطبيعي قناة القاهرة الإخبارية

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