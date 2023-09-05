أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

كشف أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، إن العالم العربي يحظى بحصة كبيرة جداً في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80%.

وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "على صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات بما في ذلك تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية وإنشاء الجامعات وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية وتبادل الزيارات الدراسية وتنظيم الدورات التدريبة".

وواصل: "أود الإشارة في هذا الصدد إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها الجامعة مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية".