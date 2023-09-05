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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: التعاون العربي مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحوار والتواصل الدئم يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول.

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أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا ويؤكد أهمية سد فجوتها التمويلية

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أبو الغيط: التكامل العربي لتحقيق الأمن الغذائي ضرورة غير قابلة للتأجيل

 

وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها توفير المزيد من الفرص للسلام والتنمية.

وأوضح أن التعاون العربي مع اليابان نموا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية.

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