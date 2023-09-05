أبو الغيط: التعاون العربي مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحوار والتواصل الدئم يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول.

وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها توفير المزيد من الفرص للسلام والتنمية.

وأوضح أن التعاون العربي مع اليابان نموا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية.