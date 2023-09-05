أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا ويؤكد أهمية سد فجوتها التمويلية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم 5 الجاري، "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه الأخير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعمه الكامل لمهمة الأونروا، وما تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي وأهمية توفير فرصة التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين.

وقال رشدي ان ابو الغيط اكد على أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالاسهام في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، والتي تبلغ نحو 170 مليون دولار.

وأشار رشدي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً بمقر الأمانة العامة.

