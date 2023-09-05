انطلاق أسبوع شباب الجامعات 8 سبتمبر من حلوان.. ندوات توعية بكافة المبادرات الرئاسية وتنظيم أنشطة طلابية طوال الفعاليات

جامعة حلوان عن اسبوع شباب الجامعات :

مستعدون لاستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات

ندوات توعوية بكافة المبادرات الرئاسية خلال الاسبوع

مناقشة العديد من القضايا البحثية حرصا توسيع الافاق بالاسبوع

تنظيم كافة الانشطة الطلابية باسبوع شباب الجامعات

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر ٨ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد على أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

أشار رئيس الجامعة إلى أن الأسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تلعب دورًا مهمًا في هذا الحدث ، حيث تقوم بطباعة عدد 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وتم بالفعل الانتهاء من عدد 3500 تيشرت وتسليمهم للجامعة استعدادًا لاستقبال وفود شباب الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة ان الجامعة تفتخر ان طلابها هم من نفذوا وأشرفوا على استعدادات أسبوع شباب الجامعات ، و يعد هذا الموسم الثقافي فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب الدفينة و تنميتها و انشاء ترابط بين طلاب الجامعات .

وتابع الدكتور وليد السروجي انه سيتم استضافة العديد من المبادرات الرئاسية خلال أسبوع شباب الجامعات مثل " حياة كريمة ، الصحة النفسية ، ريادة الأعمال ، و غيرها " لتعريف الطلاب بها

و صرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا ان الجامعة تناقش خلال أسبوع شباب الجامعات العديد من القضايا البحثية من خلال مجمع البحث العلمي منها “ التغيرات المناخية ، ريادة الأعمال ، الحاضنات التكنولوجية ” و ذلك حرصا على تنمية قدرات الطلاب البحثية إعداد باحثين قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وقد أوضح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن اسبوع شباب الجامعات هو موسم ثقافي يشمل كل المجالات " الفنية ، الثقافية ، الرياضية ، العلمية ، و غيرها ، بما يسهم في اكساب الطالب الخبرات المختلفة لتحقيق التنمية و تطوير مهاراته .

وتابع الدكتور حسام الرفاعي انه يشارك في أسبوع شباب الجامعات " ذوي الاحتياجات الخاصة ، الطلاب الوافدين ، و لاول مرة يشارك به طلاب الجامعات الأهلية .

و قال نائب رئيس جامعة حلوان أنه قد تم تصميم كل ما يخص أسبوع شباب الجامعات بأيدي طلاب الجامعة حرصا منا على دعم الطلاب نحو الابداع والابتكار .

و قد أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري والذي يمكن متابعته على الرابط التالي:

http://uyw.helwan.edu.eg/.

ويعرض الموقع نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات، كافة استعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع، واعمال اللجان المنظمة للأسبوع، اعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع وكذلك اعمال الصيانة، والاعلان عن تميمة وشعار الاسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، مشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الاسبوع، كذلك يعرض الموقع عدد من الفيديوهات واللقاءات التلفزيونية الأعلامية حول أسبوع شباب الجامعات.