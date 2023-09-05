سارة مأمون: مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أكدت الدكتورة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، أن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يستهدف توفير فرص عمل آمنة، معقبة :"نعمل في 14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، ونسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بعد تدريب وفقًا للمعايير الأوروبية".

وشددت على أن الشباب المصري مميزة ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المختلفة وهم مطلب للعديد من الدول العالمية ، مضيفة:" أوروبا قارة عجوز، حيث أن سن المعاش مرتفع جدًا، وسن الشباب منخفض للغاية، في حين أن أعداد الشباب في مصر مؤهلة ولديه الفرص في الدول العربية والأوروبية ، ونسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل الأوروبية، مع توفير فرص آمنة للشباب المصري".

وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة حققت اهتماما دوليا كبيرا، ومسئولي الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني، ودول كثيرة في القارة الأوروبية أشادت بذلك.