عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سارة مأمون: مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

برنامج من مصر
برنامج من مصر

أكدت الدكتورة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، أن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

 

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يستهدف توفير فرص عمل آمنة، معقبة :"نعمل في 14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، ونسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بعد تدريب وفقًا للمعايير الأوروبية".

 

وشددت على أن الشباب المصري مميزة ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المختلفة وهم مطلب للعديد من الدول العالمية ، مضيفة:" أوروبا قارة عجوز، حيث أن سن المعاش مرتفع جدًا، وسن الشباب منخفض للغاية، في حين أن أعداد الشباب في مصر مؤهلة ولديه الفرص في الدول العربية والأوروبية ، ونسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل الأوروبية، مع توفير فرص آمنة  للشباب المصري".

 

وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة حققت اهتماما دوليا كبيرا، ومسئولي الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني، ودول كثيرة في القارة الأوروبية أشادت بذلك.

الهجرة مصر الهجرة غير الشرعية الدكتور سارة مأمون اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ترشيحاتنا

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ