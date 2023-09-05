سها جندي: نعمل على تنفيذ مقترح الرئيس بتنظيم الهجرة الشرعية

‏قالت السفير سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مقترح الرئيس السيسي بتنظيم الهجرة الشرعية برنامج قائم ونعمل على تنفيذه في إطار مبادرة "مركب نجاة".

‏وتابعت ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبن شاشة "النهار"، أن البرنامج يستهدف تدريب المصريين على أعلى المستويات من التدريب ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمي، مؤكدة أننا قد بدأنا علاقة مع دولة ألمانيا وخلقنا المركز المصري الألماني بهدف تدريب العمال والمهنيين والفنيين وجميع الاختصاصات لكي يكونوا مفصلين على احتياجات المجتمع الألماني.